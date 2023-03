Italia-Inghilterra, due dell’Inter dal 1′: la probabile formazione − CdS

Stasera Italia-Inghilterra, primo match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Mancini punta su Retegui in attacco e su due dell’Inter tra centrocampo e difesa

ULTIME − A Napoli è serata di gala: c’è Italia-Inghilterra. Gli azzurri esordiscono in questo 2023 contro gli inglesi, vice campioni d’Europa. Praticamente una rivisitazione della finale del 2021 a Wembley. Mancini sembra ormai deciso sull’undici da schierare al Maradona. Due dell’Inter in campo: Francesco Acerbi in difesa e Nicolò Barella in attacco. Dalla panchina invece Matteo Darmian. La vera novità dell’Italia 2023 è Mateo Retegui. Sia la Nazionale che la stessa Inter hanno voglia di scoprirlo (vedi video-editoriale). Di seguito la probabile formazione.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.