Inzaghi, senza Skriniar e D’Ambrosio emergenza totale in difesa – TS

Simone Inzaghi potrebbe avere grandi problemi per quanto riguarda il reparto difensivo nerazzurro, viste le assenze di Skriniar e D’Ambrosio

PROBLEMI – Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio potrebbero essere indisponibili per le prossime partite dell’Inter. Ma se il numero 33 dovrà scontare due giornate di squalifica per la rissa con Paredes dopo Inter-Juventus, per lo slovacco la situazione è leggermente più complessa. Skriniar è rientrato dal ritiro della Nazionale per una infiammazione al nervo del disco intervertebrale. Se non dovesse rivelarsi un problema serio, potrebbe rientrare già per il match contro la Fiorentina.

PREVENZIONE – Inzaghi, nel frattempo, potrebbe essere costretto a far fare gli straordinari a Darmian, che agirà da braccetto destro nel caso in cui Skriniar non dovesse recuperare. Nessun problema invece per gli altri acciaccati, ovvero Gosens e Dimarco. Per Bastoni, invece, potrebbe volerci qualche giorno in più.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino