Tiago Djalò post Skriniar? Per l’Inter c’è concorrenza italiana − CdS

Tiago Djalò non piace solo all’Inter come post Milan Skriniar. Il difensore del Lille, infatti, è finito nel mirino anche di un altro top club della Serie A

CONCORRENZA − Il Napoli ha messo gli occhi su Tiago Djalò. Il difensore del Lille piace e non poco alla dirigenza azzurra, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Profilo peraltro apprezzato anche dall’Inter per il post Milan Skriniar. Potrebbe dunque aprirsi una vera e propria battaglia intestina tra i due club di Serie A per aggiudicarsi il forte centrale 22enne. Il contratto in scadenza il prossimo anno (30 giugno 2024) gioca a favore di entrambe, con il costo del cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Giordano