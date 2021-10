Italia-Belgio, parità a reti inviolate all’intervallo. Pericoloso Chiesa nel finale

Italia-Belgio, finale terzo/posto di UEFA Nations League, sta andando in scena a Torino all’Allianz Stadium. L’incontro è al momento sul punteggio di 0-0

PARITÀ − Primo tempo con grande ritmo all’Allianz Stadium di Torino tra Italia-Belgio. Gli azzurri giocano meglio rispetto alla gara persa contro la Spagna imponendo la propria dinamicità e una discreta tecnica negli interpreti in campo. La squadra di Mancini spinge sin da subito provando con Federico Chiesa dopo pochi minuti a cercare la via del gol. Il Belgio però non sta a guardare rispondendo colpo su colpo alle offensive azzurre. Pericoloso al minuto 6′ Batshauayi che si gira bene in area non trovando la porta di destro. Il Belgio, inoltre, si riavvicina alla rete con Saelemaekers che prende la traversa al 25′. L’Italia però gioca bene e va vicina alla rete del vantaggio con Nicolò Barella, la cui conclusione al minuto 32′ non trova di poco la porta. Nel finale di primo tempo, clamorosa occasione per Chiesa che si fa neutralizzare da Courtois.