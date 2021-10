Barella sblocca Italia-Belgio! Gran gol del centrocampista dell’Inter

È in corso in questi minuti Italia-Belgio, finale valevole per il terzo posto della UEFA Nations League. Appena iniziato il secondo tempo, Nicolò Barella sblocca il risultato con un grande gol.

IN VANTAGGIO – Si sblocca al 46′ Italia-Belgio, non appena iniziato il secondo tempo della partita. A trovare la rete che manda momentaneamente in vantaggio gli azzurri è Nicolò Barella, con un grandissimo gol. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene allontanata dalla difesa belga, il centrocampista dell’Inter calcia di destro al volo dal limite dell’area e non lascia scampo a Thibaut Courtois trovando così la rete che vale il momentaneo uno a zero.