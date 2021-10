Barella a quota sette con l’Italia, raggiunto un ex attaccante azzurro

Con la rete che ha sbloccato Italia-Belgio (vedi articolo), Nicolò Barella ha raggiunto quota sette gol con la maglia azzurra. Raggiungendo un ex attaccante azzurro, ovvero Totò Schillaci.

SETTE RETI – Nicolò Barella, dopo l’annuncio dell’inserimento tra i trenta candidati al Pallone d’Oro, trova anche una grande rete che sblocca Italia-Belgio. Un tiro al volo da fuori area che non lascia spazio a Thibaut Courtois. Una conclusione che gli vale il settimo sigillo con la maglia azzurra, che gli permette di raggiungere un ex attaccante della nazionale, ovvero Totò Schillaci. Il tutto in 33 presenze fin dal suo debutto nell’ottobre del 2018. Un’altra curiosità: il Belgio è proprio la sua ‘vittima’ preferita, essendo alla seconda rete dopo quella che ha deciso i quarti di finale di EURO 2020.