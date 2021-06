Italia, altri gol dopo quello di Barella: con la Repubblica Ceca finisce 4-0

L’Italia ha concluso in maniera trionfale il suo avvicinamento agli Europei. A una settimana dall’esordio (venerdì prossimo ore 21 con la Turchia) gli Azzurri battono 4-0 in amichevole la Repubblica Ceca a Bologna. Qui il video del gol di Barella.

BEL SUCCESSO – L’Italia fa le prove generali degli Europei e si diverte nel 4-0 contro la Repubblica Ceca, nell’ultima amichevole di preparazione. A Bologna dopo venti minuti apprensione per Leonardo Bonucci, che in un contrasto ha una distorsione al ginocchio destro, ma prosegue l’incontro senza altri problemi. Nel frattempo gli Azzurri passano al 23’: palla verso Nicolò Barella anticipato da un avversario di testa, raccoglie Ciro Immobile e il suo tiro sul primo palo è sporcato in maniera decisiva da Ondrej Celustka. Una deviazione anche sul raddoppio, quando Jan Boril si oppone a un destro in caduta proprio di Barella e rende la traiettoria imprendibile per Jiri Pavlenka. Gran partita di Lorenzo Insigne, che al 66’ trova la gloria personale con un piazzato su assist di Ciro Immobile. L’attaccante del Napoli serve poi un gran filtrante sette minuti dopo per liberare Domenico Berardi in area, quest’ultimo controlla e aspetta goisto il momento per mettere dentro. Poi debutta Giacomo Raspadori, che gioca gli ultimi minuti. Per i giocatori dell’Inter novanta minuti per il “goleador” Barella, nessuno per Alessandro Bastoni. Come noto, invece, Stefano Sensi si è fermato ieri .L’Italia vince 4-0, fra sette giorni si farà sul serio.