VIDEO – Barella piazza il destro per il 2-0 in Italia-Repubblica Ceca

Nicolò Barella firma il gol del 2-0 per l’Italia contro la Repubblica Ceca. Un destro dal limite deviato da un difensore avversario: ecco il video della rete del centrocampista dell’Inter.

DESTRO FORTUNATO – Nicolò Barella sigla il raddoppio in Italia-Repubblica Ceca. Per il centrocampista dell’Inter si tratta del quinto gol in azzurro, non il più bello ma sicuramente il più fortunato. Al 42′ del primo tempo, infatti, il numero 18 calcia dal limite, scivolando al momento del tiro. Una meccanica che, unita alla deviazione del difensore Jan Boril, fa disegnare alla sfera un pallonetto beffardo, che si infila sul palo più lontano. Rivediamo la prodezza di Barella nel video YouTube di “EMXHD”: