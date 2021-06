Stefano De Grandis ha parlato dell’arrivo di Inzaghi come allenatore dell’Inter, ufficiale da ieri. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, è dell’idea che per il tecnico fossero maturi i tempi per lasciare la Lazio.

MOMENTO GIUSTO – Stefano De Grandis approva quasi del tutto il cambio in panchina: «Per Simone Inzaghi è una bella occasione, nel senso che lui voleva evidentemente avere una chance diversa, dopo cinque anni dove ha fatto benissimo alla Lazio. Però bisogna vedere che tipo di squadra avrà in mano. Antonio Conte decide di andare via dall’Inter, sta cercando un accordo col Tottenham che però non vuole vincere subito e non vuole comprare tanto. Valeva la pena lasciare l’Inter? Sì, se deve vendere tante pedine, e lì non so se Inzaghi abbia fatto un affare. Romelu Lukaku dice che resta, ma immagino che non cedano soltanto Achraf Hakimi. Inzaghi intanto ha raddoppiato lo stipendio, credo che comunque questo sia già qualcosa. Negli ultimi anni aveva una rosa molto meno strutturata e forte dell’Inter, e l’anno scorso fino allo stop aveva fatto meglio. Certamente ha fatto bene, potrebbe far bene anche con una rosa meno forte di quella dell’Inter dell’anno scorso. Non si può pretendere, se gli vendono Hakimi, di vincere lo scudetto».