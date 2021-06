Bastoni non gioca, ma ha un’aggiunta con l’Italia: domani amichevole extra

Bastoni non ha preso parte a Italia-Repubblica Ceca 4-0, ultima amichevole prima dell’inizio degli Europei (vedi articolo). Il difensore dell’Inter avrà però un’altra occasione domani, quando chi non ha giocato sarà impegnato con l’Under-20.

MINIMO TEST – Non può essere definita una vera e propria amichevole, ma l’Italia domani scenderà di nuovo in campo. Lo farà contro l’Under-20 degli Azzurri, in una sorta di allenamento un po’ più competitivo. Come riporta Rai Sport Roberto Mancini utilizzerà i giocatori che non sono scesi in campo (o che hanno fatto solo uno spezzone di partita) stasera contro la Repubblica Ceca. Fra questi anche Alessandro Bastoni, che è rimasto in panchina per tutta la gara vinta 4-0 a Bologna. Il calcio d’inizio dell’amichevole “extra” dell’Italia è alle ore 11.