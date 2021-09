Inter, sarà una lunga notte con le nazionali: in campo i sudamericani

Per l’Inter è in campo ora Barella in Italia-Bulgaria, ma stanotte toccherà ad altri quattro nerazzurri. Riprendono le qualificazioni sudamericane e si chiuderà quando in Italia sarà quasi l’alba.

IN CAMPO – Sarà una lunga notte per l’Inter, almeno in relazione alle nazionali. Giocheranno i quattro sudamericani: Joaquin Correa e Lautaro Martinez con l’Argentina (previsto titolare il secondo), Arturo Vidal col Cile e Matias Vecino con l’Uruguay. Le partite si concluderanno quando in Italia saranno quasi le 5, e valgono per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali. Il girone CONMEBOL non si è giocato a marzo, con la decisione (molto discussa) di fare tre partite in questa sosta e in quella di ottobre. Il risultato è che la terza sfida è in programma fra giovedì 9 e venerdì 10, coi giocatori che torneranno in Italia sabato 11, a meno di ventiquattro ore da Sampdoria-Inter (vedi calendario). Di seguito la lista degli impegni di stanotte, qui tutti quelli dei nazionali nerazzurri.

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Venezuela-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata CONMEBOL) venerdì 3 settembre ore 02.00 a San Cristobal, Venezuela

MATIAS VECINO – Perù-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata CONMEBOL) venerdì 3 settembre ore 03.00 a Lima, Perù

ARTURO VIDAL – Cile-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata CONMEBOL) venerdì 3 settembre ore 03.00 a Santiago, Cile