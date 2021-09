Onana futuro portiere Inter? L’Ajax per ora lo manda in squadra B! Poi dubbi

Onana è uno dei nomi che si fanno per la sostituzione di Handanovic all’Inter nella prossima stagione (vedi articolo). Il portiere dell’Ajax è squalificato per due mesi, ma ora può tornare ad allenarsi: lo farà con la squadra B e non è detto che torni in quella principale.

IN BILICO – André Onana è squalificato sino al 4 novembre per doping. Può riprendere gli allenamenti da questo sabato, ma lo farà con lo Jong Ajax ossia la seconda squadra del club di Amsterdam. Il direttore sportivo Marc Overmars spiega il motivo alla TV olandese NOS: «Abbiamo deciso che Onana inizierà ad allenarsi, in gruppo, con lo Jong Ajax. Vedremo se poi, a lungo termine, sarà reintegrato in prima squadra. Per ora siamo andati avanti senza di lui e, durante la squalifica, abbiamo preso due portieri: uno di esperienza (Remko Pasveer, ndr) e uno di talento (Jay Gorter, ndr), guardando al futuro». Per Onana quindi le porte dell’Ajax sembrano chiuse e, col contratto in scadenza, difficile torni fra i pali: l’Inter ci penserà per il 2022?