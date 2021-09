FOTO – Dumfries al lavoro con l’Olanda: «Nuove sfide, nuove opportunità!»

Dumfries è partito dalla panchina anche nel match dell’Olanda contro la Norvegia (vedi articolo), ma non si dà per vinto e continua a lavorare per meritarsi il posto da titolare, sia in nazionale che all’Inter.

OBIETTIVO – Denzel Dumfries sta completando il suo processo di ambientamento all’Inter e in Italia. L’esterno olandese al momento è impegnato con la sua nazionale e lavora duro per trovare la migliore condizione e riprendersi il posto sulla fascia destra. Su Instagram, il classe ’96 ha scritto: “Nuovo giorno. Nuove sfide. Nuove opportunità”. Parole accompagnate da una sua foto in allenamento. Un passo alla volta e poi Dumfries tornerà a macinare chilometri sull’out di destra, sia in nazionale che nell’Inter di Simone Inzaghi. Di seguito il post dal suo account Instagram.

