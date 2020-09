Inter in nazionale: Olanda-Italia domina, poi un altro giocatore

Condividi questo articolo

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo

Olanda-Italia è la partita principale per quanto riguarda i giocatori dell’Inter convocati in nazionale. Possono giocare fino a quattro, dopo che Bastoni e de Vrij hanno lasciato i rispettivi ritiri per infortunio: l’unico sicuro sembra Barella. Poi c’è un quinto giocatore in campo in serata, Skriniar a Israele.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2020



NICOLÒ BARELLA, DANILO D’AMBROSIO, ROBERTO GAGLIARDINI, STEFANO SENSI – Olanda-Italia (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 ad Amsterdam, Olanda

MILAN SKRINIAR – Israele-Slovacchia (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 2 Lega B) ore 20.45 a Netanya, Israele