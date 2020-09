Fares mollato dall’Inter: operazione appena chiusa fra Lazio e SPAL

Mohamed Fares SPAL

Fares non giocherà nell’Inter bensì nella Lazio. I biancocelesti hanno chiuso l’accordo con la SPAL, con i nerazzurri che hanno preferito fare altre valutazioni. Questo è quello che riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, con le cifre dell’affare.

UN ALTRO ABBANDONATO – Dopo Sandro Tonali l’Inter lascia andare altrove anche Mohamed Fares. Il laterale algerino diventerà un nuovo acquisto della Lazio, che proprio in serata ha chiuso l’operazione con la SPAL. Il giornalista Alfredo Pedullà dà le cifre: otto milioni di euro alla società di Ferrara, più altri due di bonus. Si tratta di quanto la società cedente aveva chiesto fin dall’inizio, senza inserire contropartite tecniche. Fares è un giocatore chiesto da Simone Inzaghi, che ne aveva parlato anche negli scorsi giorni (vedi articolo). L’Inter aveva manifestato il suo interesse per questo ipotetico rinforzo sulla sinistra, ma poi ha preferito fare altre valutazioni. Per quanto riguarda i tempi Fares dovrebbe essere già entro ventiquattro ore a Roma, per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto con la Lazio.

