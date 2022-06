Inter in nazionale: un poker in campo alla stessa ora. Due contro Lukaku?

Dopo un giovedì senza partite oggi riprendono gli impegni per i giocatori dell’Inter convocati in nazionale. Dei quattro in campo stasera due sfidano il Belgio di Lukaku, che però è in dubbio per un colpo subito in allenamento (vedi articolo). Qui la lista completa per tutto il mese.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 3 GIUGNO 2022

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Austria (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 a Osijek, Croazia.

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Belgio-Olanda (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 4 Lega A) ore 20.45 a Bruxelles, Belgio.

MILAN SKRINIAR – Bielorussia-Slovacchia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega C) ore 20.45 a Novi Sad, Serbia.