Lukaku vuole l’Inter e aspetta il Chelsea, e intanto si fa male con il Belgio

Lukaku spinge per tornare all’Inter, ma attende l’OK dal Chelsea. Intanto, però, impegnato con il Belgio (a due giorni dalla sfida contro l’Olanda), l’attaccante potrebbe saltare la sfida per infortunio.

PROBLEMA FISICO – Romelu Lukaku ieri è stato costretto ad interrompere il suo allenamento con il Belgio per un infortunio. Non è ancora nota l’entità del problema fisico, ma l’attaccante belga rischia di saltare la sfida contro l’Olanda in programma il 3 giugno. Intanto lui continua ad aspetta (e prova a convincere) il Chelsea per il suo trasferimento all’Inter.