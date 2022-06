Inter Primavera, miniera d’oro per il bilancio. 25 titoli dal 2010 non un caso

Inter, il settore giovanile ha prodotto tantissimi talenti che nel corso di questi anni hanno conquistato ben venticinque titoli dal 2010 in poi. Questi successi, però, non sono frutto del caso. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, dalla Primavera una vera e propria miniera d’oro per il bilancio.

MINIERA D’ORO – L’Inter Primavera si aggiudica la prima stella dopo aver conquistato ben dieci campionati. Venticinque i trofei conquistati per l’esattezza dal 2010 ad oggi. Il vivaio nerazzurro si è confermato una miniera di talento oltre che un pozzo da cui attingere soldi utili per il bilancio. Dal settore giovanile dell’Inter sono usciti talenti importanti, tutti giocatori cresciuto in una ‘cantera’ curata dal responsabile Roberto Samaden, a quota 25 titoli vinti dal 2010 a oggi. Come sottolineato dal quotidiano romano, pure Beppe Marotta ha messo la sua impronta indelebile sulla crescita del vivaio. Come? Ristrutturando una struttura, Villa Clerici, dove vivono e studiano i ragazzi: è poco distante da Interello, ha camere doppie, mensa, un liceo, spazi comuni e gli uffici delle giovanili. I successi, insomma, non sono frutto del caso. Neppure i giovani cresciuti al “Facchetti” che adesso sono in A.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

