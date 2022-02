Inter in nazionale: tre gol in due notti! Domina Lautaro Martinez

In questa atipica sosta per le nazionali, di fatto solo per i sudamericani (e chi è ancora in Coppa d’Africa), ben tre gol per gli altrettanti giocatori dell’Inter convocati. Due li firma Lautaro Martinez, uno Sanchez.

INTER IN NAZIONALE – PARTITE GENNAIO-FEBBRAIO 2022

LAUTARO MARTINEZ – Cile-Argentina 1-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 28 gennaio a Calama, Cile) 78 minuti e 1 gol; Argentina-Colombia 1-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 2 febbraio a Cordoba, Argentina) 69 minuti e 1 gol. Totale: 147 minuti e 2 gol a seguito di 2 presenze

ALEXIS SANCHEZ – Cile-Argentina 1-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 28 gennaio a Calama, Cile) 90 minuti; Bolivia-Cile 2-3 (Qualificazioni Mondiali 2022 – martedì 1 febbraio a La Paz, Bolivia) 90 minuti e 2 gol. Totale: 180 minuti e 2 gol a seguito di 2 presenze

MATIAS VECINO – Paraguay-Uruguay 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 27 gennaio ad Asuncion, Paraguay) 90 minuti. Totale: 90 minuti a seguito di 1 presenza