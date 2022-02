VIDEO – Sanchez show in Bolivia-Cile: super doppietta! Gli highlights

Sanchez ha dato spettacolo in Bolivia-Cile 2-3, con una doppietta (e molto altro) che ha permesso alla Roja di rilanciarsi nelle qualificazioni ai Mondiali. Ecco il video con gli highlights della partita giocata ieri sera a La Paz.

LA DECIDE ALEXIS! – Dopo due sconfitte consecutive la Roja si rilancia e torna in corsa per i Mondiali, in quello che era il dentro o fuori per mantenere intatte le speranze di qualificazione. A La Paz, contro la Bolivia, finisce 2-3 ed è un successo fondamentale per il Cile, che non ha più margine d’errore e si giocherà tutto nelle ultime due giornate a marzo. Al 14′ è proprio Alexis Sanchez ad aprire le marcature: punizione da poco più di venti metri a sorprendere Carlos Lampe (vedi articolo). Il pareggio boliviano arriva al 37′, con corner da destra di Juan Carlos Arce e stacco a centro area di Marc Enoumba. La ripresa per il Cile è di sofferenza, complice la nota altura di La Paz che spesso crea problemi ai rivali della Bolivia. I padroni di casa sfiorano anche il 2-1, con un tiro di Ramiro Vaca deviato da Brayan Cortés sul palo. Poi riappare Sanchez, con un lampo: gran cambio gioco per Mauricio Isla, tocco al centro e Marcelino Nunez firma l’1-2 al 77′. Partita in discesa e ancora Sanchez la chiude con una doppietta, destro in diagonale dal limite all’85’. Tre minuti dopo Henry Vaca sfonda a destra, crossa e di testa Marcelo Martins Moreno accorcia, ma non basta. Sanchez è decisivo, oltre a essere per distacco il migliore in campo, e nel lungo recupero prende pure la traversa su punizione: adesso torna in Italia in vista del derby Inter-Milan di sabato (ore 18).

Di seguito il video con gli highlights di Bolivia-Cile tratto dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL.