Inter in nazionale: tanti in campo, ballottaggi in Inghilterra-Italia. Un dubbio

Piatto forte oggi con i giocatori dell’Inter convocati in nazionale: saranno ben sette, tutti in UEFA Nations League. I tre dell’Italia in ballottaggio per una maglia da titolare contro l’Inghilterra, Dzeko in dubbio ma arruolabile (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 11 GIUGNO 2022

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Inghilterra-Italia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega A) sabato 11 giugno ore 20.45 a Wolverhampton, Inghilterra.

HAKAN CALHANOGLU – Lussemburgo-Turchia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega C) sabato 11 giugno ore 20.45 a Lussemburgo.

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Olanda-Polonia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 4 Lega A) sabato 11 giugno ore 20.45 a Rotterdam, Olanda.

EDIN DZEKO – Montenegro-Bosnia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) sabato 11 giugno ore 20.45 a Podgorica, Montenegro.