Brambati: «Inter? Io sapevo di plusvalenza da 70/80 milioni! Marotta…»

L’Inter sta cercando di allestire una grande rosa per la seconda stagione di Inzaghi. Secondo Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio, Marotta dovrà fare i conti con una o più partenze eccellenti.

PARTENZE – L’Inter sta cercando di portare in nerazzurro Paulo Dybala e anche Romelu Lukaku, seppur sia un discorso completamente diverso. Massimo Brambati sottolinea che un mercato del genere necessita di uscite pesanti: «Sicuramente le buone intenzioni di Giuseppe Marotta ci sono, ma è sicuro che dovrà fare i conti non solo con gli arrivi ma anche con le partenze. Si presuppongono partenze non di secondo piano, non so chi andrà via o quanti andranno via ma sono sicuro che per quello che so io l’Inter può fare il mercato in entrata ma deve fare uscire qualcosa per fare entrare denaro. Io sapevo di una plusvalenza intorno ai 70/80 milioni però se devi abbinarla agli esborsi è diverso. Gli esborsi puoi anche rinviarli all’anno prossimo ma il problema si ripresenta. Ho sentito dire che andrebbe sacrificato Edin Dzeko, io penso che le cose siano ben più importanti di un contratto di un giocatore. Marotta ha sicuramente un bel da fare. Romelu Lukaku? Dipende, può essere semplice o complicato. Io non ho bene cosa abbia intenzione di fare la nuova proprietà del Chelsea, non penso voglia prestarlo. Magari pensa a svenderlo ma non basta una contropartita tecnica anche perché se va via Denzel Dumfries e arriva Lukaku la plusvalenza su Dumfries dove sta? Non c’è».