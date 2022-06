Ceccarini: «Dybala-Inter a un passo, le cifre! E prende corpo anche Lukaku»

Ceccarini è sicuro che Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter ed è possibilista sul ritorno di Lukaku. Il giornalista, dal suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb, fa il punto sulle trattative nerazzurre.

TANTO IN CORSO – “L’Inter è ormai a un passo da Paulo Dybala. L’incontro di mercoledì nella sede nerazzurra con il suo agente Jorge Antun non ha prodotto la fumata bianca ma è emersa la volontà di tutti di provare a chiudere l’operazione. La sensazione è che a inizio settimana si raggiungerà l’accordo, sulla base di uno stipendio di sei milioni di euro più bonus per tre anni con opzione sul quarto. Intanto per quanto riguarda l’attacco sta cominciando a prendere corpo l’ipotesi di un ritorno di Romelu Lukaku. Il Chelsea ha aperto alla cessione, Romelu è pronto a ridursi l’ingaggio. Il club di Londra però vuole un indennizzo ed ecco che la trattativa si potrebbe costruire sulla base di un prestito più una contropartita tecnica come Denzel Dumfries. Non è un caso che l’Inter stia lavorando da tempo per chiudere l’operazione Raoul Bellanova con il Cagliari. Intanto però si pensa anche alla fascia sinistra dove è tornato di moda il nome di Andrea Cambiaso, su cui c’è anche la Juventus. Intanto tutto confermato per quanto riguarda il vice di Marcelo Brozovic, che sarà Kristjan Asllani. Resta solo da capire come potrà essere definita l’operazione. Probabile che alla fine con l’Empoli venga trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Sul fronte difesa aumenta il pressing su Nikola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023″.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini