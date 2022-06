Asllani, ultimi dettagli e poi sarà Inter: una o due contropartite all’Empoli – CdS

Asllani presto sarà un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di puntare forte sul centrocampista albanese e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proporranno all’Empoli una o due contropartite importanti.

AFFARE (QUASI) FATTO – L’Inter da settimane lavora per acquistare Asllani, centrocampista che di fatto sarà utilizzato nel ruolo di vice Brozovic. L’Empoli dal canto suo lo valuta circa 15 milioni, ma punta a ottenere un paio di milioni di sconto e una formula di pagamento diversa dall’acquisto a titolo definitivo. Al presidente Corsi piace tanto Satriano, che di fatto sostituirebbe Andrea Pinamonti. Sempre in prestito, i toscani valutano la possibilità di ingaggiare anche Lucien Agoumé, regista che in quel caso prenderebbe il posto dell’albanese stesso.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

