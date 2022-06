Dzeko, allarme rientrato: Inter e Bosnia sorridono. Allenamento in gruppo

Nessuna preoccupazione per Dzeko. Il centravanti dell’Inter e della Nazionale bosniaca, uscito per una botta al ginocchio contro la Romania, ha già ripreso gli allenamenti con il gruppo

NO ANSIA − Allarme rientrato per Dzeko. L’attaccante dell’Inter aveva destato qualche preoccupazione nel post Bosnia-Romania di Nations League. Gara vinta dai bosniaci con lo stesso Dzeko uscito dopo la fine del primo tempo per una botta al ginocchio. Soltanto un rigonfiamento ma niente di grave per il centravanti nerazzurro. Come riporta il giornale bosniaco Sports Sport.ba, Dzeko ha svolto l’intero allenamento con il gruppo in vista del match contro il Montenegro. Da valutarne però la titolarità. Probabilmente partirà dalla panchina.