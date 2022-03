Inter in nazionale: 11 della prima squadra in campo da oggi, tutte le partite

Per l’Inter comincia oggi l’attesa per le partite delle nazionali che vedranno in campo i propri giocatori. Sono undici della prima squadra, più i fratelli Franco e Valentin Carboni chiamati dall’Argentina. Esclusi Brozovic, de Vrij e Lautaro Martinez rispetto alle prime convocazioni, non Vecino.

INTER IN NAZIONALE – PARTITE MARZO 2022

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI – Italia-Macedonia (Qualificazioni Mondiali 2022 – semifinali play-off) giovedì 24 marzo ore 20.45 a Palermo, Italia; eventuale finale contro Portogallo o Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – finali play-off) martedì 29 marzo ore 20.45 in Portogallo (Porto) o Turchia (Konya).

HAKAN CALHANOGLU – Portogallo-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – semifinali play-off) giovedì 24 marzo ore 20.45 a Porto, Portogallo; eventuale finale contro Italia o Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali 2022 – finali play-off) martedì 29 marzo ore 20.45 a Konya, Turchia.

JOAQUIN CORREA – Argentina-Venezuela (Qualificazioni Mondiali 2022 – 17ª giornata CONMEBOL) sabato 26 marzo ore 00.30 a Buenos Aires, Argentina; Ecuador-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2022 – 18ª giornata CONMEBOL) mercoledì 30 marzo ore 01.30 a Guayaquil, Ecuador.

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Danimarca (amichevole) sabato 26 marzo ore 20.45 ad Amsterdam, Olanda; Olanda-Germania (amichevole) martedì 29 marzo ore 20.45 ad Amsterdam, Olanda.

EDIN DZEKO – Bosnia-Georgia (amichevole) venerdì 25 marzo ore 20.45 a Zenica, Bosnia; Bosnia-Lussemburgo (amichevole) martedì 29 marzo ore 20.45 a Zenica, Bosnia.

IVAN PERISIC – Croazia-Slovenia (amichevole) sabato 26 marzo ore 15 a Doha, Qatar; Croazia-Bulgaria (amichevole) martedì 29 marzo ore 16 a Doha, Qatar.

ALEXIS SANCHEZ, ARTURO VIDAL – Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali 2022 – 17ª giornata CONMEBOL) venerdì 25 marzo ore 00.30 a Rio de Janeiro, Brasile; Cile-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 18ª giornata CONMEBOL) mercoledì 30 marzo ore 01.30 a Santiago de Chile, Cile.

MILAN SKRINIAR – Norvegia-Slovacchia (amichevole) venerdì 25 marzo ore 18 a Oslo, Norvegia; Finlandia-Slovacchia (amichevole) martedì 29 marzo ore 18 a Murcia, Spagna.

MATIAS VECINO * – Cile-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 18ª giornata CONMEBOL) mercoledì 30 marzo ore 01.30 a Santiago de Chile, Cile.

* attualmente positivo al COVID-19 ma non escluso dai convocati per la seconda partita

