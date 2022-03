Biasin: «Calendario Inter? Bisognava lamentarsi prima! C’è da abituarsi»

Biasin, intervistato ieri da Inter-News.it (vedi articolo), ha parlato anche a Radio Sportiva soffermandosi su altri temi legati ai nerazzurri. Il giornalista è dell’idea che non ci si possa lamentare del calendario ora.

MOLTO COMPLICATO – Fabrizio Biasin bolla come “eccessive” le contestazioni alle gare toste del periodo recente: «Secondo me non ci si può lamentare adesso del calendario, bisognava farlo prima. Vero che l’Inter ha avuto grossi problemi di calendario fra gennaio e febbraio, con tutte le partite una dietro l’altra, però da adesso in avanti potrebbe averlo più semplice. Non può averlo sempre difficile, quello che hai perso prima puoi recuperarlo dopo. Però bisogna abituarci che, col calendario asimmetrico, ci possano essere dei momenti più difficili. Come quello dell’Inter».