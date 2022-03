Sconcerti: «Brozovic, buona notizia per l’Inter. Ma c’è un limite»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter (vedi comunicato) e della titolarità di Alessandro Bastoni nella sfida tra Italia e Macedonia del Nord.

RINNOVO – Mario Sconcerti ha analizzato così il rinnovo di Marcelo Brozovic: «È una buona notizia per l’Inter, quando qualcuno è così importante diventa automatico che senza ci sia un handicap. In ogni caso servirebbe qualcuno che copra quel ruolo e i nerazzurri ora non lo hanno. Lo scorso anno era Gagliardini il suo sostituto, non si capisce perché non sia più così. Non avere un piano B è un limite. C’era anche Sensi, che però è fragile».

TITOLARE – Sconcerti ha poi elogiato Alessandro Bastoni, con il difensore dell’Inter che sarà titolare in Italia-Macedonia del Nord: «È il difensore con la maggior classe che abbiamo. La coppia inedita con Mancini può essere ben assortita, perché entrambi sanno giocare a calcio».