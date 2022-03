Brozovic all’Inter fino al 2026: ecco le cifre del prolungamento nel dettaglio – CdS

Marcelo Brozovic, da ieri, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026 (vedi articolo). Vediamo nel dettaglio le cifre del rinnovo secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport.

NEL DETTAGLIO – L’Inter, a differenza delle altre big del campionato, è stata in grado di trovare un punto d’incontro con uno dei giocatori più importanti della rosa. Anche nel momento più difficile della stagione, e probabilmente anche per mandare un segnale a tutto l’ambiente. Il nuovo contratto del centrocampista croato, quindi, prevede un ingaggio di poco superiore ai 6 milioni di euro (non sono previsti incrementi di qui al 2026), con alcuni bonus legati più che altro ai risultati, o meglio alle vittorie, della squadra. Fino al termine della stagione, comunque, resterà valido l’attuale contratto, che garantisce al centrocampista per quest’ultimo anno circa 4,5 milioni, facilmente incrementali con alcuni bonus “facili”. Da sottolineare che, per l’ultimo “chilometro” della trattativa, c’è stato il coinvolgimento dello studio Branchini, che ha affiancato Nikola Mandic e Marina Mikulic, rispettivamente procuratore e avvocato di Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

