Vecino con il COVID-19, ma la sua situazione è diversa da Lautaro Martinez – CdS

Ieri l’Uruguay ha annunciato la positività al COVID-19 di Vecino (vedi articolo). Il centrocampista, però, rispetto a Lautaro Martinez si trova in una situazione differente: la riporta il Corriere dello Sport.

ESCLUSO IN PARTE – Matias Vecino ieri è risultato positivo al COVID-19 ed è quindi ora in isolamento. Ad annunciarlo l’Uruguay, che ha peraltro anche già convocato altri due giocatori, Fabricio Diaz e Manuel Ugarte. Il centrocampista dell’Inter, però, non è stato (ancora) escluso dalla lista della Celeste. Il Corriere dello Sport fa sapere che, rispetto a Lautaro Martinez, Vecino era già partito dall’Italia quando ha avuto il tampone positivo, quindi resta a disposizione della sua nazionale. L’Uruguay lo rivaluterà in avvio della prossima settimana con l’obiettivo di riaverlo, in caso di guarigione, nella trasferta di Santiago contro il Cile di Alexis Sanchez e Arturo Vidal (all’1.30 della notte italiana fra martedì 29 e mercoledì 30). Vecino, però, di certo salterà la gara col Perù a Montevideo di domani (mezzanotte e 30 di giovedì in Italia).

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



