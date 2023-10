Inghilterra-Italia, male Bastoni! Barella non brillante: le pagelle – TS

L’Inghilterra ha battuto l’Italia per 3-1. Per i calciatori dell’Inter scesi tante insufficienze nelle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport



INSUFFICIENZE – L’Italia di Spalletti esce sconfitta da Wembley. L’Inghilterra si impone con un netto 3-1, con gli Azzurri incapaci di costruire sul vantaggio iniziale firmato Scamacca. Nelle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport solo insufficienze per i calciatori dell’Inter scesi in campo: 5,5 per Acerbi, che prova ad arginare Kane ma si perde sugli inserimenti dei padroni di casa. Male Bastoni: da censura, secondo il quotidiano, l’anticipo errato che porta al 3-1 di Kane, voto 5. Insufficiente anche la prova di Barella: 5.5 per il centrocampista, che è apparso poco preciso negli appoggi e decisamente in un periodo poco brillante. Voto 6 invece per Frattesi: bravo ad inserirsi, soffre un po’ in fase di ripiegamento.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin