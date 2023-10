Dumfries incide e l’Inter non se lo lascia sfuggire: i dettagli del rinnovo – CdS

L’Inter ammira le prestazioni di Dumfries anche con l’Olanda e intende proseguire il cammino insieme. Il Corriere dello Sport parla dei dettagli del rinnovo di contratto.

CRESCITA – Quello visto in campo quest’anno è un Denzel Dumfries totalmente diverso rispetto al calciatore dello scorso anno. Più maturo, deciso e incisivo, il centrocampista olandese sta dimostrando di essere cresciuto non soltanto quando indossa la maglia dell’Inter ma anche con quella arancione della sua Nazionale. L’ultimo segnale più che positivo lanciato, infatti, è il rigore procuratosi contro nella gara contro la Grecia, che facilita l’accesso alla qualificazione a Euro 2024 della sua Olanda. L’Inter non può che essere fiera delle risposte di Dumfries, che ha preso pieno possesso della fascia destra e risulta ormai una totale garanzia. Per questo secondo il Corriere dello Sport, ma anche stando alle dichiarazioni dell’esterno olandese stesso, il rinnovo di contratto in nerazzurro non può che essere vicino. Si parla di una firma fino al 2027 con una cifra intorno ai 4 milioni di euro all’anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia