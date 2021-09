FOTO – Slovacchia e Croazia riuniscono l’Inter campione d’Italia

Skriniar contro Brozovic e Perisic. In questo momento sta andando in scena Slovacchia-Croazia, lo “scontro” in casa Inter tra i tre giocatori nerazzurri, avversari per una sera.

TERZETTO NERAZZURRO – Slovacchia-Croazia non è una semplice partita di qualificazioni Mondiali per i tifosi dell’Inter. Impossibile non concentrarsi sui tre nerazzurri presenti in campo: Milan Skriniar da una parte e Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (che parte dalla panchina, vedi articolo) dall’altra. La Federazione Croata, su Twitter, ha postato lo scatto dei tre giocatori dell’Inter prima del fischio d’inizio. 90 minuti da avversari, per poi tornare a Milano a difendere i colori nerazzurri insieme. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.