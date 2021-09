Barella e Brozovic, nodo rinnovi: casi diversi, ma stessa volontà Inter – SI

Brozovic e Barella, due situazioni contrattuali diverse, ma stessa volontà da parte dell’Inter. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, il club nerazzurro sta trattando il rinnovo con entrambi e si punta a chiudere il prima possibile.

DOPPIA FIRMA – L’Inter, dopo il rinnovo di Lautaro Martinez ormai fatto (vedi approfondimento), punta a trovare un accordo anche con altri due calciatori fondamentali per Simone Inzaghi. Il primo è Marcelo Brozovic, che è in scadenza nel 2022 e quindi è la situazione più urgente. Il secondo è Nicolò Barella. Il centrocampista italiano ha un contratto fino al 2024, ma la trattativa va comunque portata a termine il prima possibile, con adeguamento dell’ingaggio, per evitare l’assalto dei top club europei. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, l’Inter è al lavoro sui due contratti proprio in queste settimane. L’intenzione è chiara: blindare la coppia di centrocampo e continuare a puntare su di loro anche nelle prossime stagioni.