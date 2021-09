Vidal non molla: «Non si vince sempre, ma dobbiamo dare il massimo!»

Vidal è sceso in campo nella sconfitta del suo Cile contro il Brasile (vedi articolo). Su Instagram, il centrocampista ha mandato un messaggio per caricare l’ambiente e i suoi compagni.

AVANTI! – Arturo Vidal ha abituato i suoi tifosi a non mollare mai, si è sempre definito un guerriero, sul campo e fuori. Anche i tifosi dell’Inter cominciano a rendersene conto in questo avvio di stagione. Dopo la sconfitta contro il Brasile, il centrocampista ha voluto risollevare l’animo del suo Cile, invitando i suoi compagni a non mollare mai e a dare sempre tutto sul terreno di gioco. “So che nel calcio non si vince sempre, ma so anche che quando diamo il massimo, ci sono molte più possibilità per raggiungere i nostri obiettivi”, queste le sue parole, accompagnate da tre sue foto in azione con la maglia della nazionale. Per Vidal e compagni arriva subito la possibilità di rifarsi, nel match contro l’Ecuador a Quito. Di seguito il post dal suo account Instagram.

