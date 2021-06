Florenzi è un osservato speciale per quanto riguarda il mercato in entrata dell’Inter. L’esterno azzurro ieri è stato protagonista di una prestazione sottotono e ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Oggi sono arrivati i risultati dei suoi test.

PROBLEMI FISICI – Alessandro Florenzi è uno dei nomi che circolano come eventuali sostituti del partente Achraf Hakimi in casa Inter anche se il profilo non scalda particolarmente (vedi articolo). Sostituito all’intervallo contro la Turchia per un problema muscolare, il giocatore di proprietà della Roma ha sostenuto questa mattina la visita medica di controllo. Come riportato da “Sky Sport”, i test svolti hanno evidenziato una contrattura al polpaccio. Inizialmente si temeva uno stop più lungo per l’esterno azzurro, ma dovrà saltare solo la gara che vedrà l’Italia opposta alla Svizzera. Sarà tenuto sotto osservazione dallo staff medico della Nazionale per valutarne il recupero giorno per giorno. Se tutto procede come previsto, sarà a disposizione di Roberto Mancini per la terza gara del girone, quella contro il Galles. Contro la Svizzera dovrebbe essere confermato Giovanni Di Lorenzo, autore di un buon secondo tempo contro la Turchia.