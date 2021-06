Lautaro Martinez e gli scambi Barcellona-Inter: riparte la giostra?

Lautaro Martinez, esattamente come un anno fa, sembra essere finito sul mercato. Di mezzo c’è sempre il Barcellona e dalla Spagna potrebbe ricominciare il martellamento di “indiscrezioni” su possibili scambi con i blaugrana, rivivremo la stessa giostra di un’estate fa?.

SI RIPETE LA STORIA? – In questi giorni, complici anche i piani di contenimento dei costi e le recenti dichiarazioni del suo agente, sembra essere ripartito il tormentone Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è tornato nel mirino del Barcellona e, esattamente come un anno fa, potrebbe cominciare il martellamento della stampa catalana. Dalla Spagna arriva infatti oggi la voce del Barcellona pronto a offrire Emerson Royal come contropartita per il numero 10 dell’Inter (leggi qui). Una situazione che ricorda quella di un anno fa con Junior Firpo: un anno fa la storia arrivò a sforare il ridicolo, la speranza è che non si riparta la giostra.

SCAMBI IMPROBABILI – Come detto un anno fa il bombardamento della stampa catalana e spagnola passò abbondantemente il limite del ridicolo. Non passava giorno in cui non ci fosse la solita raffica di articoli che davano Lautaro Martinez già a Barcellona. Contestualmente si dava per scontato che l’Inter, che non ha mai voluto cedere Lautaro Martinez, avrebbe accettato offerte sicuramente non all’altezza del valore del giocatore. La posizione nerazzurra infatti era netta, Lautaro Martinez sarebbe partito solo in cambio dei 111 milioni di clausola rescissoria. Il bombardamento quotidiano della stampa catalana e spagnola superò il limite del ridicolo inserendo un nome che diventò quasi un meme, Junior Firpo. Niente contro Firpo, ovviamente, ma vedere il suo nome con un valore di contropartita abnorme che l’Inter avrebbe dovuto accettare solo per permettere al Barcellona di risparmiare sul cash per Lautaro Martinez diventò ridicolo e imbarazzante nei confronti dello stesso Firpo. Il finale di questa storia è noto; Firpo a Barcellona per una dimenticabile stagione da comprimario, Lautaro Martinez a Milano per essere uno dei protagonisti assoluti dello scudetto numero 19.

RIPARTE LA GIOSTRA? – Quella della stampa iberica fu una giostra di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma che potrebbe disgraziatamente ripartire. Il nome nuovo è quello di Emerson Royal, sul quale l’Inter fa anche qualche pensiero, ma non a cifre astronomiche. La posizione dell’Inter su Lautaro Martinez inoltre non è cambiata, può andare via, ma solo alle cifre che stabilirà la società nerazzurra. Non stiamo dicendo che non si potrà risolvere con una trattativa che comprenda anche il cartellino di Emerson Royal, ma la speranza è che quantomeno ci venga risparmiata la replica del teatrino della scorsa stagione col valore di Emerson Royal lievitato e gonfiato ad arte al solo fine di poter illudere i lettori tifosi del Barcellona che Lautaro Martinez possa essere preso a prezzo di saldo. L’Inter non è una bottega economica, se ne sta accorgendo il PSG per Hakimi e se ne sono accorti anche a Barcellona l’anno scorso per Lautaro Martinez: prima o poi se ne accorgerà anche la stampa catalana.