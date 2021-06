De Grandis: «Mercato Inter? Radu buon colpo, Perisic per fare cassa»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha commentato il mercato dell’Inter in particolar modo in riferimento ai nomi di Radu ed Emerson Palmieri accostati ai nerazzurri.

RADU ED EMERSON – De Grandis si concentra in particolar modo sui nomi di Radu ed Emerson Palmieri: «Radu è un fedelissimo di Inzaghi. E’ un terzo di sinistra che con i suoi cross ha fatto fare diversi gol. Ha buona tecnica, è un buon difensore. Non è giovanissimo, non è un top player, ma è uno che quando Inzaghi ha cominciato a giocare con la difesa a 3 ha dato certezze. E’ un’operazione a costo zero che conviene all’Inter. Emerson Palmieri potrebbe servire perché se lo porti a casa per poco puoi fare cassa con Perisic. A me piace tanto, ma si adatta in quel ruolo in fascia e potrebbe avere mercato».