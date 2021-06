Hakimi, prossima settimana decisiva? Inter in attesa – SM

Hakimi è sempre il principale indiziato ad essere il sacrificio che farà l’Inter per sistemare i bilanci. I nerazzurri però non hanno fretta e non fanno sconti, la settimana prossima potrebbe regalare delle novità.

Dopo alcuni giorni caldissimi, improvvisamente il futuro di Hakimi è entrato in stallo e negli ultimi giorni non si sono registrate novità di rilievo. La situazione è chiara, c’è un’offerta del PSG di 60 milioni di euro, c’è l’interessamento di altri club come il Chelsea, ma per il momento non si muove nulla. L’Inter è disposta a sacrificare l’esterno marocchino, ma non vuole fare sconti e non vuole svenderlo. La posizione della società nerazzurra è chiara, per meno di 80 milioni il giocatore non si muove da Milano. Secondo “Sport Mediaset” la prossima settimana potrebbe far registrare della novità, l’Inter infatti attende una nuova offerta al rialzo del PSG o l’inserimento concreto del Chelsea che potrebbe scatenare un’asta.