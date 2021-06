Hakimi è il protagonista assoluto del mercato in uscita dell’Inter, sebbene non sia ancora arrivata un’offerta adeguata. Alessandro Sugoni – giornalista di ‘Sky Sport’ – fa il punto sulle operazioni nerazzurre che ruotano proprio intorno al futuro dell’esterno marocchino

VIAVAI SULLE FASCE – Oltre all’operazione a parametro zero Stefan Radu (vedi articolo) per la difesa, l’Inter aspetta novità in uscita per poter impostare le prossime entrate “costose”. Il Paris Saint-Germain ancora non ha rilanciato per Achraf Hakimi, rimanendo sulla sua posizione iniziale. Per l’Inter 60 milioni di euro non bastano. La cessione di Hakimi potrà avvenire solo a cifre superiori (sugli 80 milioni, ndr). Senza questo tesoretto, l’Inter non può pensare ai due esterni sul taccuino. Piace Emerson Royal (Barcellona) per la fascia destra così come Emerson Palmieri (Chelsea) per la fascia sinistra, ma le trattative sono complicate e costose. Si parla, infatti, di un investimento complessivo da circa 50 milioni. Una cifra che l’Inter non potrà assolutamente investire senza prima aver sacrificato un big (Hakimi, appunto…) per avere il cash necessario. Operazioni in entrata bloccate, per il momento.