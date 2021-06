Florenzi è uno dei tanti nomi finiti sul taccuino dell’Inter come eventuale erede di Hakimi. Il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso di “Lo sai che?” su Sportitalia, risponde ad alcune domande sul mercato nerazzurro, che è incentrato sulle uscite. Comprese quelle minori, tipo Pirola

CEDERE PER COMPRARE – Il mercato estivo dell’Inter vedrà una molteplicità di giocatori coinvolti. Tanti in entrata quanti in uscita. Non risulta nessuno scambio tra Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain ma in prestito dalla Roma, ndr) e Ivan Perisic (vedi articolo), sul cui futuro non ci sono ancora novità. L’Inter prima deve vendere Achraf Hakimi (vedi articolo) per mettere insieme un tesoretto. E poi si muoverà in entrata, ma solo quando avrà garanzie in uscita. Tra gli esuberi, Radja Nainggolan ha altre offerte ma vorrebbe restare ancora al Cagliari, con cui i discorsi vanno avanti, anche se quelli con l’Inter si sono congelati (vedi articolo). Per quanto riguarda i giovani, il Monza è fiducioso di poter strappare un altro anno di prestito per il difensore Lorenzo Pirola, sulla scia del portiere Michele Di Gregorio (vedi articolo). Questo quanto riassunto dal giornalista Alfredo Pedullà (vedi dichiarazioni).