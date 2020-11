Evani: “Bastoni? Grande esperienza nonostante l’etÃ . Titolare domani…”

Evani: “Bastoni? Grande esperienza nonostante l’età. Titolare domani…”

Alberico Evani Italia

Bastoni potrebbe essere titolare anche domani in Italia-Polonia, match di UEFA Nations League in programma alle ore 20.45 a Reggio Emilia. Il commissario tecnico Alberico Evani, che come mercoledì contro l’Estonia sostituirà in panchina Mancini positivo, ne ha parlato intervistato da Rai Sport.

PRONTO ALL’OPERA – Alberico Evani parla delle scelte di formazione per Italia-Polonia: «Ho perso il conto di tutti i ragazzi che verranno a mancare domani sera, ma sono convinto che questa è una squadra e un gruppo che nelle difficoltà si compatta ancora di più. Alessandro Bastoni pronto da titolare? Sì, c’è ancora questo dubbio sulla scelta su chi dovrà partire. Però Bastoni, nonostante l’età, ha una grandissima esperienza: è titolare nell’Inter, gioca sempre, ha fatto Champions League ed Europa League l’anno scorso. Non credo che sia questa una problematica».