Nainggolan, occasione in Inter-Torino? Ha un vantaggio sui compagni

Nainggolan potrebbe giocare titolare fra otto giorni in Inter-Torino, e sarebbe la prima volta dal suo ritorno in nerazzurro. Il centrocampista, che non ha avuto grande minutaggio in questo inizio di stagione, può sfruttare le possibilità date da questo periodo.

OCCASIONE NUOVA? – C’è anche Radja Nainggolan fra i possibili titolari di Inter-Torino. Con Marcelo Brozovic fresco di contagio da Coronavirus il croato va escluso per forza dal match dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica 22 alle ore 15. Quest’ultimo finisce fra gli indisponibili del centrocampo, assieme a Stefano Sensi e Matias Vecino. In più da valutare Roberto Gagliardini, che come noto ha lasciato nel pomeriggio il ritiro dell’Italia per un esito dubbio del tampone (vedi articolo). Su quest’ultimo sono attese notizie a breve, dato che ha svolto un altro test per capire se si è positivizzato di nuovo. Ad Antonio Conte restano poche alternative a centrocampo, col Real Madrid tre giorni dopo.

LA CONTA DEI RIMASTI – A oggi gli unici, assieme a Nainggolan, disponibili in mezzo per Inter-Torino sono Nicolò Barella, Christian Eriksen e Arturo Vidal. Salvo imprevisti l’italiano sarà l’unico sicuro del posto, poi bisogna vedere. In caso di esito negativo per Gagliardini è probabile che ci sia anche lui, visto quanto Conte lo utilizza, ma i dubbi restano. Vidal tornerà dal Cile soltanto giovedì, perché giocherà in Venezuela martedì sera (alle 22 ora italiana), avrà solo due allenamenti sulle gambe. Eriksen è al solito un caso, col tecnico che non sembra volergli dare più altre occasioni. Ecco quindi che il belga entra in corsa, anche perché ha un vantaggio: è l’unico rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta. Ieri contro il Monza ha giocato assieme ai Primavera, in un gruppo ridottissimo, ora attende una chance. Che per Inter-Torino potrebbe arrivare anche “grazie” alle indisponibilità altrui.