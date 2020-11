Marianella “Inter occhio, Borussia Monchengladbach benissimo! Rivitalizza”

Massimo Marianella

Marianella avvisa l’Inter per il girone di Champions League. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, segnala come il Borussia Monchengladbach (attuale capolista del Gruppo B) possa dare filo da torcere ai nerazzurri per la qualificazione, visto che non è un fuoco di paglia.

BISOGNA FARE ATTENZIONE – Il girone di Champions League dell’Inter ha assunto una forma imprevedibile. In testa c’è chi, al sorteggio, era in quarta fascia: il Borussia Monchengladbach. Per Massimo Marianella i tedeschi non sono una vera e propria sorpresa e potranno lottare per la qualificazione: «È una squadra che gioca benissimo. È in un girone di Champions League che ben conosciamo, e ha giocato benissimo. Un caso che non abbia battuto il Real Madrid, forse disincantata e poco pratica: vinceva 2-0 all’88’, ha pareggiato 2-2 nei tempi di recupero. Anche contro l’Inter era in vantaggio e ha pareggiato, poi ha vinto contro lo Shakhtar Donetsk (0-6, ndr) che aveva battuto il Real Madrid. È una squadra che gioca bene, sta rivitalizzando giocatori: ha portato in nazionale il figlio di Lilian Thuram (Marcus, ndr), Alhassane Pléa ha segnato una tripletta a Kiev e Christoph Kramer sta tornando quel giocatore che si era guadagnato la finale dei Mondiali. Una bella squadra».