Disastro Italia Under-21 (e Bellanova): fuori dagli Europei ai gironi

Imbarazzante eliminazione ai gironi degli Europei Under-21 per l’Italia. A Cluj-Napoca vince la Norvegia 0-1, ma sono fuori entrambe: passano Francia e Svizzera. Per Bellanova settantuno minuti in campo.

DISASTRO – L’Italia è fuori dagli Europei Under-21 al girone. Un fallimento clamoroso, arrivato perdendo 0-1 contro la Norvegia quando sarebbe bastato anche un pareggio. Primo tempo non eccezionale, con poche occasioni. A inizio ripresa la squadra di Paolo Nicolato prova ad alzare i ritmi, ma non va oltre una discesa di Wilfried Gnonto sulla destra con tiro alto di poco. Il match di Cluj-Napoca si sblocca al 65’, quando Antonio Nusa appena entrato supera Samuele Ricci e sul suo cross deviato Erik Botheim (attaccante della Salernitana) mette in rete in maniera sporca. Un gol che non cambia la situazione della Norvegia, costretta ad attaccare perché per passare deve vincere con uno scarto di almeno due marcature. L’Italia il pareggio lo sfiora a una decina di minuti dal termine, con angolo di Sandro Tonali e sponda di Matteo Cancellieri per l’incredibile spreco di Nicolò Cambiaghi, che colpisce male e manda sulla traversa da due passi. Subito dopo Marco Carnesecchi ferma Osame Sahraoui andato via bene sulla sinistra. Raoul Bellanova in campo settantuno minuti, finiti gli Europei Under-21 con l’Italia ora da capire dove giocherà.