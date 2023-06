Milinkovic-Savic, Inter al momento ferma: la situazione in mezzo – SI

Milinkovic-Savic ha un anno residuo di contratto, non dovrebbe rinnovare con la Lazio e perciò si aprono le questioni di mercato. Pedullà, su Sportitalia, riepiloga brevemente la situazione legata all’Inter.

ALTRO OBIETTIVO – Alfredo Pedullà prova a delineare come si sta muovendo l’Inter per il centrocampo: «La situazione è molto chiara. In questo momento l’Inter ha puntato Davide Frattesi, da quindici giorni abbiamo detto perché pur essendoci il gradimento di Simone Inzaghi non si sia avvicinata a Sergej Milinkovic-Savic. Poi se le cose dovessero cambiare, e al momento non sono cambiate, cercheremo di informarvi per tempo. Sulla Juventus abbiamo spiegato come funziona».