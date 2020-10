De Vrij gioca un tempo, poi l’Olanda perde: debutto amaro per de Boer

De Vrij esce e l’Olanda di de Boer affonda. L’amichevole giocata contro il Messico può riassumersi così, essendo stata decisa dopo un’ora su rigore con l’interista già sotto la doccia

RIGORE DECISIVO – Ad Amsterdam gioca solo un tempo – il primo – Stefan de Vrij nell’amichevole Olanda-Messico, terminata 0-1 in favore degli ospiti. Al suo posto dal 46′ Joel Veltman (Brighton). Una buona notizia per l’Inter, che non deve segnalare particolari problemi dopo i primi 45′ giocati in nazionale. Non buona la prima per l’ex interista Frank de Boer, sconfitto al debutto sulla panchina olandese. Decisivo il rigore di Raul Jimenez (Wolverhampton) al 59′.