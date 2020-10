Sensi (unico dell’Inter) entra sul 5-0, l’Italia di Mancini ne fa addirittura 6

Stefano Sensi

L’Italia di Mancini si allena contro la Moldavia, a cui riesce a segnare ben sei reti. Mattatore della serata il capitano El Shaarawy. Per l’Inter in campo solo Sensi nel finale

GARA A SENSO UNICO – A Firenze l’Italia di Roberto Mancini fa ciò che vuole contro la Moldavia. Termina 6-0 grazie alle reti di Bryan Cristante (Roma) al 19′, Francesco Caputo (Sassuolo) al 23′ e capitan Stefan El Shaarawy (Shanghai Shenhua) tra il 30′ e il 46′ del primo tempo. In mezzo anche l’autogol di Veaceslav Posmac (Sheriff Tiraspol). Nella ripresa la chiude Domenico Berardi (Sassuolo) al 72′. Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter, gioca solo Stefano Sensi, che entra al 68′ al posto di Giacomo Bonaventura (Fiorentina). Resta in panchina Danilo D’Ambrosio, inutilizzato al pari di Nicolò Barella.