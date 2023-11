Darmian, festa Inter! Suo il primo gol in Italia-Macedonia del Nord

Darmian è l’autore del primo gol dell’Italia segnato in questi minuti contro la Macedonia del Nord. Non segnava da otto anni con la maglia della Nazionale.

SBLOCCA IL RISULTATO – Matteo Darmian segna il primo gol in Italia-Macedonia del Nord, quello del momentaneo 1-0. Tutto succede dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Federico Dimarco serve Giacomo Raspadori che mette in mezzo un pallone per il difensore dell’Inter che si fa trovare pronto di testa e sblocca il risultato. Seconda rete con la maglia della Nazionale per liu, l’ultima risale a ben otto anni fa: 10 ottobre 2015 contro l’Azerbaigian, in panchina Antonio Conte. Anche in quel caso era una sfida valevole per la qualificazione agli Europei del 2016.