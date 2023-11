Zanotti: «Prestito in Svizzera per crescere. Dimarco vero esempio»

Il difensore dell’Inter Mattia Zanotti ha parlato sulla sua esperienza in prestito al San Gallo in Svizzera. Ha inoltre commentato il paragone con Federico Dimarco, in un’intervista dal portale FIGC.

ESPERIENZA – Zanotti ha commentato così l’esperienza in prestito al San Gallo: «Mi sto divertendo e il livello è buono. Per me è la prima volta fuori dall’Italia, a casa da solo e con una nuova lingua. Mi sto godendo il percorso, dopo aver chiesto a Gnonto qualche informazione su cosa sarei andato a trovare. Lui e Latte Lath mi hanno convinto ad accettare. Per il resto, sono orgogliosissimo di aver portato Lonato e il mio essere bresciano in Nazionale».

DIMARCO – Inoltre, il giovane Zanotti ha risposto così al paragone con Dimarco: «Il paragone è ancora troppo ampio, io sono tranquillo e penso partita dopo partita, poi ovviamente sarebbe bellissimo ripercorrere le sue orme. Dimarco insegna che con il lavoro ce la si può fare, anche se bisogna stare con i piedi per terra. Di sicuro, il settore giovanile dell’Inter è uno dei migliori in Italia. Tutti hanno l’ambizione di giocare nell’Inter, anche perché ci sono allenatori e preparatori che fanno un lavoro eccezionale».

Fonte: sito FIGC